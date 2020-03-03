حمو بيكا متهم بسرقة شيرين عبد الوهاب بعد طرح «دلقوا الخمرة»

لاحظ متابعو حمو بيكا أن لحن أغنيته الجديدة "دلقوا الخمرة" مأخوذ من موسيقى أغنية المطربة شيرين عبد الوهاب التى تحمل اسم" كتر خيري"، وعلق المتابعون: "ده لحن أغنية شيرين".

وطرح حمو بيكا مهرجانا جديدا اسمه "دلقو الخمرة"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، فى تحدى جديد لنقابة الموسيقيين، خاصة أن اسم "بيكا" كان من ضمن الأسماء التى منعها الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين من الغناء.

وكان قد أصدر الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مساء الأحد الماضي قرارا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، محذرا في بيان من التعامل مع مطربى المهرجانات.

ونص بيان نقابة المهن الموسيقية، أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربو المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار.

Advertisements

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر أصدرت قرارا منذ عدة أيام بمنع مطربي المهرجانات من تقديم الحفلات والأفراح حفاظًا على الذوق العام بسبب وجود كلمات خارجة في أغانيهم.

قد يهمك أيضا:

سخرية من حمو بيكا بعد إقامته دعوى ضد النقابة الخطأ

حسن شاكوش يطرح "أمي العزيزة" قريبا