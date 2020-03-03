تفاصيل النسخة الجديدة من مهرجان "بنت الجيران"

القاهرة – لايف ستايل
مازالت أغنية "بنت الجيران" تتصدر قائمة الأكثر استماعاً وتحتل شعبية كبيرة وسط الفئات المختلفة من المجتمع.
وكان أثار مهرجان "بنت الجيران" جدل واسع بسبب احتوائه على كلمتي "خمور وحشيش" والتي رآئها البعض غير لائقة وندد بها نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.
وبسبب الجدل على المهرجان اضطر حسن شاكوش وعمر كمال مطربي الأغنية لحذف الكلمتين المثار عليهما الجدل وطرح نسخة جديدة من الأغنية وتم تسميته مهرجان "بهوايا أنتي قاعدة معايا".
وحققت النسخة الجديدة من الأغنية بعد اسبوعين من طرحها 11 مليون مشاهدة ليظل المهرجان الأصلي متصدر المشهد وقائمة الآعلى استماعاً بـ144 مليون مشاهدة في شهرين.
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