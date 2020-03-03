أحمد سعد يدعم شيرين عبدالوهاب بعد أزمة حبس زوجها حسام حبيب

حرص الفنان أحمد سعد، على دعم الفنانة شيرين عبدالوهاب، في محنتها الأخيرة، بعدما أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكما بمعاقبة زوجها الفنان حسام حبيب، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل.

ودعا أحمد سعد، لـ"شيرين" وشقيقها، على هامش تأدية مناسك العمرة، إذ قال: "اللهم أسعد شيرين في كل تفاصيل حياتها، وقرب لها الخير حيث كان، ولا تكتب لها حزنًا ولا مرضًا ولا همًا.. اللهم خذ بيدها واعطها أضعاف سعادة من في الأرض.. اللهم سخر لها القلوب وارح قلبها باللطف من عندك وبعفوك وبارك لها في صحتها وعافيتها واحفظ لها عائلتها هنا ومريم".

وكانت محكمة القاهرة الجديدة، أصدرت حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، بعدما أشهر السلاح الناري في وجهه، لدعوى رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول.

وأكدت شركة "أوبرا للمحاماة والاستشارات القانونية"، التي تولت الدفاع عن ياسر خليل، لـ"الوطن"، أن موكلها كان قدم تقدم ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب، خلال شهر ديسمبر الماضي، بعدما توجه وآخرون إليه، والتعدي عليه بالضرب بالأسلحة، ما تسبب في إحداث إصابته.

وأسفرت التحقيقات، عن تقديم الطرفين للمحاكمة الجنائية، ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه.

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