راشد الماجد يُهدي جمهوره أغنية "الناس تحلم"

طرح الفنان السعودي راشد الماجد أغنية جديدة بعنوان “الناس تحلم” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.
“الناس تحلم” كلمات أنور المشيري، ألحان فايز السعيد، توزيع محمد صالح، وتريات تامر فيصي، ايقاع سمير القطان، مكساج وماسترنج جاسم محمد.
وحقق فيديو الأغنية أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة على إطلاقه.
وكانت آخر أعمال راشد الماجد الغنائية، أغنية “آها” كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتم إطلاق الفيديو الخاص بها عبر قناة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ في موقع “يوتيوب”.
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