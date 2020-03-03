تعرف على موعد حفلات محمود العسيلي في كندا

يستعد الفنان محمود العسيلي لمقابلة جمهوره في كندا، يقدم العسيلي حفلين غنائيين الأول في مدينة تورنتو يوم 13 مارس، والثاني في مدينة مونتريال يوم 14 مارس.
نشر العسيلي عبر حسابه على انستغرام صورة للإعلان عن الحفل، وكتب مؤكدا أنه لا يستطيع الانتظار.
يشار إلى أن محمود العسيل احتفل بزواجه يوم الجمعة 10 يناير 2020، خبيرة التجميل أمنية عبد اللطيف.
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