شقيق علاء ولي الدين يكشف تفاصيل إصابته بفيروس نادر

أكد معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، أنه أصيب مؤخراً بفيروس نادر، وهو "متلازمة جيلان باريه"، وهو عبارة عن اضطراب نادر يتمثل في مهاجمة الجهاز المناعي للأعصاب، مشيراً إلى أن هذا الفيروس تسبب في عدم قدرته على الحركة.

وقال معتز ، إن هذا الفيروس يصيب واحدا في كل 2 مليون شخص، وأن الأطباء قاموا بتغيير بلازما دمه بالكامل، بعدما اكتشفت الدكتورة ساندرا عهدي هذه الإصابة، حيث نجحت في اكتشاف المرض قبل أن يتطور.

وأضاف «معتز» أنه يخضع حالياً لجلسات علاج طبيعي بواقع جلسة يومياً، وأنه بدأ يحرك رجله اليمنى، وما زالت رجله اليسرى لا تتحرك، ولكن الأطباء أكدوا له أنها سوف تعود لطبيعتها خلال شهر ونصف الشهر من الآن.

وشكر «معتز» ، كل الفنانين الذين سألوا عنه، وخاصة الفنان محمد هنيدي الذي أكد أنه لم يفارقه منذ لحظة إصابته بهذا المرض.

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