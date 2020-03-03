«مسار إجبارى» يغنى لـ سيد درويش وصلاح جاهين فى مهرجان دندرة للموسيقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكان الفريق الغنائى مسار إجبارى قد بدأ حفله ضمن فعاليات الليلة الخامسة من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى جامعة جنوب الوادى بأغنية "متخافيش من بكره"، وسط تصفيق حاد من الجمهور.
وقد حضر الحفل كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اللواء أشرف الداودى محافظة قنا، والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى.
يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر، وتقام بمعبد دندرة، الجمعة والسبت، وقصر ثقافة قنا فى الخامسة مساء يومى الأحد والإثنين، وبجامعة جنوب الوادى فى الخامسة مساء يومى الثلاثاء والأربعاء.
وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قد أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة، بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ومحافظ قنا، وشباب جامعة جنوب الوادى.
وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شريانا جديدا للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيدا لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الإنسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية، ونشر رايات التنوير، بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره.
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