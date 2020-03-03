شكرا لقرائتكم خبر عن «مسار إجبارى» يغنى لـ سيد درويش وصلاح جاهين فى مهرجان دندرة للموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشعل فريق "مسار إجبارى"، حفله ضمن فعاليات الدورة الأول لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء، على مسرح جامعة جنوب الوادى، وقدّم باقة من أجمل أغانيه، منها: "متخافيش من بكره، صياد، مرسال لحبيتى، تقع وتقوم، كانت هاتفرق فى الوداع، اقرأ يا شيخ قباعة لسيد درويش، الحلوه دى، يا محلى نورها، مساومات، شيروفوبيا، الليلة الكبيرة لصلاح جاهين".

وكان الفريق الغنائى مسار إجبارى قد بدأ حفله ضمن فعاليات الليلة الخامسة من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى جامعة جنوب الوادى بأغنية "متخافيش من بكره"، وسط تصفيق حاد من الجمهور.