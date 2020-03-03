شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "الأخ الكبير" الحلقة 43.. كريم وشريف متورطان فى قتل صفية وفريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 43 من مسلسل "الأخ الكبير" تطورات كبيرة فى رحلة كشف لغز مقتل صفية – هبة مجدى – وفريدة – هاجر أحمد، حيث يعود حربى – محمد رجب – ونور – أيتن عامر الى المكان الذين يختبئان فيه عند الست سوريا – هبة عبد الغنى - ويعاتبها على هروبها بينما يترك كريم – محمود حجازى - االشركة التى يعمل بها مع خاله شريف – ايهاب فهمى - ويترك المنزل أيضاً ولكنه يخبر نهلة زوجه خاله أن شريف وراء قتل فريدة.

كريم يذهب مع علا – رانيا ملاح -الى منزلها لمقابلة سعاد – دعاء حكم - ويسألها ماذا طلب منها شريف وأخبرته أنه طلب معرفة مكان منزل حربى لدفن جثة فريدة هناك، ويستطيع شريف الوصول الى بواب منزل سوزى لمعرفة الشخص الذى كان فى منزلها يوم حادث قتل فريدة وصفية ويعرض عليه صورة ويؤكد ان هذا الشخص كان المتواجد فى المنزل بالفعل.

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يقابل شريف رفعت ويخبره أن من قتل فريدة هو الذى كان متواجد مع سوزى ليلة الحادثة، وزينة تخبر زياد أنها حامل مع كريم وتطلب مساعدته، أما الشرطة فتستطيع الوصول الى خيوط جديدة فى طبيعة عمل شريف من خلال موظف البنك بعدما تم التوصل الى صاحب الرقم الذى أرسل له رسالة تهديد وأنه يعمل مع شريف.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.