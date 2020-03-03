شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفى بطفل سورى فى كواليس مسلسل البرنس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم محمد رمضان، صورة له مع طفل سورى يجلس على كرسٍ متحرك، خلال تصويرة كواليس مسلسل البرنس، المقرر عرضه في رمضان العام الحالي 2020.

النجم محمد رمضان، علق على الصور قائلاً: "واحد من الجمهور السوري إخوتنا الغاليين نورني في تصوير مسلسل البرنس رمضان يجمعنا 2020".



محمد رمضان

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان، شارك اليوم جمهوره بأحدث أرقام مشاهدات لقناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تخطت حاجز الـ 2 مليار و500 مليون مشاهدة، ونشر رمضان صورة له عبر حسابه بأنستجرام وكتب "قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت الـ 2مليار و500 مليون مشاهدة الحمد لله ثقة في الله نجاح".

مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.