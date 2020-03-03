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شكرا لقرائتكم خبر عن الشقاوة فى عينيها.. اعرف مين ديه من نجمات الفن فى طفولتها؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصورة لها من فترة الطفولة، عبر حسابها بإنستجرام، لتخطف بها الأنظار، وتحصد عشرات الإعجابات والتعليقات من قبل أصدقائها وجمهورها التي ضمت كلمات غزل فيها.
وشاركت ياسمين عبد العزيز منذ أيام، بمقطع فيديو لها لعدد من أعمال في بداية مسيرتها الفنية، وفي الخلفية أغنية عمرو دياب الشهيرة "أنا مهما كبرت صغير" لتحصد تعليقات كثيرة من أصدقائها الفنانين وعلى رأسهم الفنانة مني زكي والفنان كريم فهمي وآخرين.
وتشارك عبد العزيز في مسلسل "ونحب تانى ليه" بمشاركة كل من وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر ان يعرض ضمن السباق الرمضاني القادم وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
ياسمين عبد العزيز
واختارت ياسمين عبد العزيز مؤلفها عمرو محمود ياسين، لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة ، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه .
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