شكرا لقرائتكم خبر عن 1917 يواصل استكمال نجاحاته في شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر فيلم الحرب 1917، في تحقيق الإيرادات، وذلك مع اقتراب شهرين على طرحه، حيث وصلت إلى إلى 362 مليون و 407 ألف دولار أمريكى فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 10 ينايرالماضى، ويعتبر فيلم الحرب 1917، من أهم الأفلام التى طرحت مؤخرا واستطاع أن يقتنص ثلاث جوائز مختلفة من جوائز الأوسكار، وبذلك أصبح ثانى الأعمال التى تحصل على عدد كبير من الجوائز للعام الحالى.

وفاز فيلم 1917بـ جائزة الـ Golden Globes "جولدن جلوب" كـ أفضل فيلم، وكان ذلك قبل طرحه بـ 4 أيام في دور العرض المختلفة حول العالم، وكان قد حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 576 ألف دولار أمريكى في افتتاح العمل.

وانقسمت الإيرادات بين 155 مليون و 907 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 206 مليون و 500 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.

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الفيلم من إنتاج شركة Universal Pictures، وكان من المقرر عرضه في ديسمبر من العام الماضى، ولكن تم تأجيله إلى يناير الماضى، دون أسباب، كما ظهر اسم الفيلم في قائمة جوائز الأوسكار، حيث فاز بجائزة أفضل تصوير.

فيلم (1917) من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

وتدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو اثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.