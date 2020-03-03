شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يسطو على لحن شيرين " كتر خيرى" فى أغنيته الجديدة "دلقو الخمرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مطرب المهرجانات حمو بيكا، مهرجان جديد اسمه "دلقو الخمرة"، يغنى فيه حمو بيكا، وعلى قدورة، ونورالتوت، توزيع فيجو الدخلاوى 2020، وقد طرح بيكا المهرجان الجديد، مساء الاثنين، وبعد بحث تبين أن حمو بيكا سطا على الحان أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب " كتر خيرى" في أغنيته الجديدة و قد غنت شيرين عبد الوهاب أغنيتها عام 9 نوفمبر 2012.

وقبل أسابيع، أصدر هانى شاكر نقيب الموسيقيين، قرارا بمنع مطربى المهرجانات من إحياء الحفلات الغنائية، وهو القرار الذى أثار ضجة كبيرة، وتسبب فى حالة من الانقسام على السوشيال ميديا، ما بين مؤيد للقرار، وآخر يرفضه.

ويبدو أن هذا القرار لم يؤثر كثيرًا على نشاط مطربى المهرجانات من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش، فقد طرح شاكوش وعمر كمال، قبل ساعات مهرجان "عود البطل"، بعد نجاح مهرجان بنت الجيران، والذى تجاوزت مشاهداته على يوتيوب، مليون مشاهدة حتى الآن.

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حمو بيكا كان قد أثار الجدل قبل أيام بسبب الملابس التى يرتديها، حيث نشر بيكا عبر حسابه على إنستجرام، صورتين له مرتديا بدلة رياضية "ترنج" أصفر اللون، لكن الأغرب أن "الترنج" يضيئ فى الظلالم، وهو ما سبب حيرة بين متابعيه على موقع التواصل.

من ناحية أخرى، سبق وأعلن مغنى المهرجانات حمو بيكا، عن حفل له فى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تذكرتين الأولى الـvip تبلغ قيمتها 89 دولارا، أما التذكرة الثانية بـ69 دولارا، وذلك فى شهر أبريل المقبل.

وطالب حمو بيكا جمهوره فى الولايات المتحدة الأمريكية حجز حفله الغنائى من خلال رابط نشره بصفحته على فيس بوك، قائلاً: "يلا الحق احجز حفلة حمو بيكا فى أمريكا"، بالدخول على الرابط تبين أن قيمة تذكرة الحفل الفنى 89 دولارًا أمريكيًا.