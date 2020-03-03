شكرا لقرائتكم خبر عن فى مهمة جديد بروسيا.. كواليس الموسم الرابع لمسلسل Stranger Things والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات نتفليكس الأمريكية، عن الملامح الأولى للموسم الرابع الجديد من السلسلة الشهيرة Stranger Things، عبر حساباتها الرسمية بمختلف منصات السوشيال ميديا، والتي ضمت لقطات من وراء كواليس التصوير في مهمة جديدة في روسيا لإنقاذ ضابط الشرطة "هوبر".

واحتفلت النجمة العالمية ميلي بوبي براون، صاحبة شخصية Eleven، الشهير، منذ أيام، بعيد ميلادها الـ 16، وسط أصدقائها المقربين، ونشرت بعض صورها من الاحتفالات عبر الاستورى الشخصى لها بموقع انستجرام.

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وعلى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الفنتازيا والخيال Stranger Things، منذ أيام، الملامح الأولى للموسم الرابع والجديد من السلسلة الشهيرة، المقرر طرحه نهاية الشهر المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأخير الذي عرض في مايو الماضي.

وانضمت مؤخراً للموسم الثالث شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس"، وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.