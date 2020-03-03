شكرا لقرائتكم خبر عن ورش وعروض الأراجوز فى مسرح الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق د. فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية على تقديم ورش وعروض الأراجوز بالدورة الخامسة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب والمقامة بمحافظة أسيوط فى الفترة من 9 : 15 أبريل 2020 .



د. فتحى عبد الوهاب

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن الدورة الخامسة من المهرجان تتناول برامج جديدة منها ورش الأراجوز والتى تقام لأول مرة فى محافظة أسيوط بالإضافة إلى تطوير العروض التى أعجبت أهالى محافظة أسيوط في الدورة السابقة والتى سبق تقديمها فى المستشفيات وملاجى الايتام والجمعيات الخيرية خلال الدورة الرابعة بأسيوط .

وأشار إلى أن عروض الأراجوز بالإضافة إلى عروض مسرح العرائس التى يقدمها المهرجان منذ دورته الأولى تعمل على تثبيت القيم والتراث لدى الجميع خاصة الأطفال وتعديل السلوك السىء وتغيير الأفكار السلبية والمتطرفة .

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أعلن الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب عن اختيار لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية فى الدورة الخامسة والمقامة فى الفترة من 9 إلى 15 أبريل المقبل بمحافظة أسيوط برعاية وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتضم لجنة التحكيم المخرج الكبير عصام السيد رئيسا وعضوية كل من المخرج الكبير ناصر عبد المنعم والمسرحى السعودى إبراهيم عسيرى.

وقال الناقد هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن الدورة الخامسة ستشهد تطورا كبيرا فى فعاليات المهرجان بتقديم مسابقات جديدة وهى مهرجان مسرح الشارع التى تضم عروضا تراثية تقام لأول مرة فى صعيد مصر ، وعروض الحكى التى ستقام فى المقاهى بعنوان حكاوى القهاوى، بالإضافة إلى المسابقة الرئيسية التى تتناول العروض التراثية وقضايا المرأة .

وأضاف جمال ياقوت مدير المهرجان أن الورش التدريبية التى ينظمها المهرجان ضمن فعالياته ستشهد تطورا إذ سيقوم عليها مدربون أجانب من أوروبا وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى خبراء المسرح فى مصر .

يذكر أن الدورة الرابعة شهدت تقديم العيديد من العروض المسرحية فى محافظة أسيوط – مقر إقامة المهرجان - صاحبها عدد من الورش التدريبية بجانب توقيع عدد من برتوكولات التعاون مع بعض الدول الأفريقية .