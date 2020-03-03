شكرا لقرائتكم خبر عن بالأبيض والأسود.. درة تتألق فى جلسة تصوير جديدة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة درة التونسية، لجلسة تصوير جديدة، وارتدت فستان طويل يحمل اللون الأبيض، حيث ظهرت فى كامل أناقتها، بينما أنهال جمهورها بالتعليقات وأثنى على إطلالتها الرائعة.





درة، علقت على الصورعبر حسابها على انستجرام، قائلة:"الحب لا يحتاج إلى الكمال. يجب أن يكون حقيقى فقط ".

وتغيب الفنانة التونسية درة عن المشاركة فى الدراما المصرية بشهر رمضان 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث اكتفت بالظهور في الدراما العربية المشتركة من خلال الجزء الثاني من المسلسل التاريخي "الحرملك" تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر اسحق وذلك بعدما قدمت الجزء الأول منه في شهر رمضان الماضي.

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مسلسل "الحرملك" بطولة جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، درة، سامر المصرى، صفاء سلطان، قيس شيخ نجيب، جينى اسبر، رنا أبيض، نادين خورى، هبة نور، أحمد الأحمد، يزن السيد، ليلى الأطرش، علا باشا، قاسم ملحو، طلال ماردينى، رواد عليو وميريانا معلولى وتدور أحداثه استكمالاً للجزء الأول، وبعد وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي.

وغابت درة عن دراما رمضان العام الماضى أيضاً حيث اختارت تقديم مسلسل في بلدها تونس بعنوان "المايسترو" فكرة وإخراج الأسعد الوسلاتى وسيناريو وحوار عماد الدين الحكيم وشارك في بطولته أحمد الحفيان، فتحى الهداوى، غانم الزرلى، وجيهة جندوبى، شاكرة رماح، رياض حمدى، منتصر التبّان، مريم بن حسين، سناء الحبيب، إضافة إلى تقديمها الجزء الأول من "الحرملك".

وكان آخر ظهور لدرة في دراما رمضان بمسلسل "نسر الصعيد" مع النجم محمد رمضان وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته وفاء عامر، وسيد رجب، ودينا، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض، ومحمد عز، باسل الزارو، ومها أبو عوف، وصبرى عبد المنعم، وعماد زيادة، ويوسف عثمان، ومؤمن نور، وهاجر أحمد، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وهاجر عفيفى.