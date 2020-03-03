شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خناقات جمهور سيرين عبدالنور ونادين نسيب نجيم.. الأخيرة: كفاية طاقة سلبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نديم حالة الخلاف والمشادات بين متابعيها ومتابعي النجمة سيرين عبد النور، عبر موقع "تويتر"، ممعبرة عن أسفها لذلك الوضع، مؤكدة أن ذلك طاقة سلبية غير مبررة.
وتابعت نادين فى تصريحات تليفزيونية لها، أنها لا تريد ذلك أبداً، معربة عن تفهمها لمشاعر المتابعين وكيف يسعى كل منهم للتعبير عن حبه للفنان، لافتة إلى وجود خطوط حمراء وأن بعض المتابعين من الجانبين يتخطونها أحياناً مع الإشارة إلى أنها لا تقف مع طرف ضد الآخر.
وأضافت أنه لا يمكن معرفة من بدأ بالخلاف لأن عالم مواقع التواصل لا يسمح بذلك. ووجهت إلى متابعيها ومعجبيها نصيحة أفادت بضرورة أن يقدموا لها الدعم من دون الاتيان على ذكر أي شخص آخر ومن دون التعرض بالتجريح لأي أحد.
وتابعت أنه يمكنهم إعلامها بالتعليقات المسيئة عن طريق تقنية "السكرين شوت" وأنه يمكنها بعد ذلك الرد بالطرق القانونية، موجهة نصيحة لمتابعيها بعدم الاهتمام بالانتقادات وبتجاهلها لافتة إلى أن هذا يحدث في كل مكان ومعتبرة أن كل شخص يتكلم بما تمليه عليه تربيته.
وختمت بأنها لا تريد لمعجبيها الانجرار إلى ما لا يليق بهم وبها وما يسيئ إلى صورتها مكررة الدعوة لهم لتوخي الهدوء.
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