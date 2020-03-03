شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعامل جورج وسوف وراغب علامة ووليد توفيق وميركل مع كورونا؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة الخوف من الإصابة بفيروس كورونا تسيطر على الجميع، أشخاص عاديون ومشاهير أيضا، كان أبرزها مشد تعامل المطرب الكبير جورج وسوف مع المعزين في وفاة والدته، فعلق لافتة عند مدخل العزاء مكتوب عليها ممنوع التقبيل أو الأحضان والسلام، بينما لجأ المطرب الكبير وليد توفيق لطريقة طريفة في المصافحة، كما تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لموقف محرج بسبب كورونا.

في الفيديو التالى نرصد طريقة تعامل مجموعة من المشاهير مع الخوف من الإصابة بفيروس كورونا.

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