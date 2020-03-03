شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يرفض المصافحة باليد فى عزاء والدة جورج وسوف بسبب كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان اللبنانى وليد توفيق، خلال حضور عزاء والدة الفنان السورى جورج وسوف، قبل عدة أيام، على عدم مصافحة المعزين بيده تخوفًا من انتشار فيروس كورونا، وقد استبدل تبادل التحية معهم بالمصافحة باليد، عن طريق تحريك يده على صدره فى إشارة ترحيب بهم لحضورهم العزاء، إضافة إلى هذا فإنه مسح يده كثيرًا بالمناديل الورقية بعد استقبال الضيوف، وذلك وفقًا لما ظهر فى مقطع فيديو انتشر عبر منصات السوشيال ميديا، والذى اختتم بإضافة مؤثرات صوتية لأغنية عن فيروس كورونا.

يأتى هذا فيما كان قد حرص النجم الكبير جورج وسوف، على تعليق لافته على مدخل عزاء والدته الراحل يمنع فيها التقبيل والأحضان، لعدم انتشار فيروس كورونا، وحينها التقط الإعلامى نيشان، صورة للافتة التى تم وضعها على مدخل العزاء عبر حسابه الشخصى والتى جاءت كالآتى: "عذراً حفاظاً على الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا".

وكان قد نعى جورج وسوف، والدته الراحلة التى توفيت، يوم الجمعة الماضية، وحرص سلطان الطرب على توديع والدته بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة تجمعه معها عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيما وجه رسالة لوالدته الراحلة فى تعليقه على الصورة، حيث قال: "ماما يا ماما دخلك يا ماما.. سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم.. حزنى كبير، الله يخلّى أمهات الجميع".

كما حرص الفنان اللبنانى راغب علامة، على تقديم واجب العزاء لسلطان العرب، ونشر صور بصحبته أثناء تواجده فى العزاء عبر انستجرام، وكتب قائلاً "خلال تقديم واجب العزاء للفنان الكبير والصديق جورج وسوف بوفاة والدته رحمها الله.. البقاء لله".

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ويذكر أنه من اللقطات التى تبدو طريفة أيضًا من المشاركين فى العزاء، محاولة الإعلامى اللبنانى نيشان، الالتزام بتعليمات المطرب السورى جورج وسوف، داخل عزاء والدته، والتى نصت على عدم التقبيل والأحضان لعدم انتقال فيروس كورونا بين الحاضرين، وسرعان ما ارتدى "قناع طبى" لحمايته من العدوى.

لكن المفاجأة جاءت بارتداء نيشان للقناع الطبى بالمقلوب، مما أثار سخرية كبيرة من جمهوره ومتابعيه فى التعليقات على صورته التى نشرها وهو يرتدى القناع عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، السبت الماضى.







