شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب .. رولا سعد تصور كليب جديد بين كييف وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غابت الفنانة اللبنانية الفترة الماضية رولا سعد عن الأضواء، حيث قدمت في سبتمبر الماضى كليب "دكان شلاطة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتيدة جلباب الفتاة الشعبية.

وبعد غياب يصل لـ 6 شهور، تعود رولا سعد لطرح أغنية جديدة وكليب تقوم الآن بتحضيرها، حيث قالت عبر حسابها على انستجرام "انشالله عم حضر غنية جديدة مع شركة الإنتاج التي اعمل معها من 8 سنوات .. ونشالله رح تكون عمل حلو ورح يتم تصويرة ب كييف وسوريا .. الكليب من كلمات أسامة مصطفى .. الحان محمد يحيى .. توزيع أحمد عادل .. إخراج زياد خورى"



رولا على انتسجرام

كذلك كانت رولا قد قدمت أغنية "اتقدم يا فرعون" التى صورتها كفيديو كليب وطرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى حققت نسب مشاهدة عالية تخطيت حاجز المليون خلال أسبوعين، والتى أهدتها للمنتخب المصرى ومحمد صلاح قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019، والأغنية من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضرى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف.