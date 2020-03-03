شكرا لقرائتكم خبر عن ‎3 سيناريوهات لنهاية "الأخ الكبير" المرتقبة قبل حلقتين من الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أحداث مسلسل الأخ الكبير" منه نهايتها حيث يتبقى حلقتين فقط ويسدل الستار على العمل الذى حظى بمتابعة وتفاعل كبير من الجمهور منذ انطلاق عرضه يوم 4 يناير الماضى على شاشة cbc، وأقترب الجمهور من معرفة اللغز الذى ظلوا يبحثون عنه طوال الأحداث وهو من قتل صفية – هبة مجدى – وفريدة – هاجر أحمد، وانتظار براءة حربى – محمد رجب - من القضتين.

وقبل عرض الحلقتين الأخيريتين اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء يرصد الخليج 365 3 نهايات محتملة للأحداث في ظل التطورات التي شهدتها الحلقات الماضية، خاصة وأنه تم الكشف عن العديد من الأمور التي كانت غامضة طوال الأحداث واقترب الجمهور من معرفة قاتل صفية وفريدة وفى نفس الوقت موقف حربى من نور – أيتن عامر – بعد تصميمه على اعادتها بعد هروبها.

النهاية الأولى المحتملة هي قيام سوزى – عبير صبرى بقتل فريدة – هاجر أحمد – وهو ما ظهر في الحلقة الـ 17 من المسلسل عندما أصابتها في رأسها لتصميمها على معرفة الشخص الذى كان متواجد معها في المنزل، ويكون شريف – إيهاب فهمى – هو من قتل صفية لاسيما وأنه تواجد بعد ذلك في منزل سوزى.

النهاية الثانية المحتملة أن يكون كريم – محمود حجازى- هو من قتل صفية خاصة وأن الحلقة الـ 17 ظهر شخص يضع يده على فم صفية قبل أن تصرخ بعدما ضربت سوزى فريدة ولكن لم يتك الكشف عن وجهه، كما أن الحلقات الماضية كشفت عن أن كريم هو الشخص الغامض الذى تواجد في منزل سوزى وقت الحادث.

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النهاية الثالثة أن كريم هو الشخص الذى يحرك شريف وسوزى في الأعمال المشبوهة خاصة وأن طوال الأحداث هناك إشارة لوجود شخص يدير الأمور بدون الكشف عن هويته، وأن كريم هو الذى قتل سوزى بعد مكالمتها معه مباشرة حيث طلبت منه الحضور على منزلها لأنه تريد التحدث معه.

أما باقى الأحداث المتعلقة وصول حربى إلى البراءة عن طريق مراقبة تصرفات شريف وذلك بمساعدة الشرطة التي بدأت تشكل في وجود أمور غامضة وراء اتهام حربى في كل القضايا، كما من المرجح أن يتزوج حربى من نور لاسيما وأن طوال الحلقات الماضية كشفت عن حبها الكبير له، وهو يبدو أنه أصبح يتعلق بها خاصة بعدما هربت وذهب ورائها لاعادتها مرة أخرى وأكد لها أن وجد فيها الونس وأنها مثل أخته صفية وعوضته عن زوجته عبير.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.