شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتزوج إليزابيث موس من توم كروز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة إليزابيث موس ضيفة على برنامج Watch What Happens Live with Andy Cohen، ووجهت إحدى المتصلات بالبرنامج سؤالاً للنجمة إليزابيث حول علاقتها بالنجم توم كروز وما إذا كانا سيتزوجان.

وقالت موس إنه لا حقيقة لهذا الأمر وانها تلقت اتصالات ورسائل من أصدقائها يتسألون لماذا لم أخبرهم بعلاقتي به إلا ان الأمر مجرد شائعات لا أكثر وأنها شاهدت صورة نشرت على غلاف إحدى المجلات التي ساهمت في انتشار الشائعة مؤكدة أن الصورة لامرأة أخرى وليست هي.

وكانت إليزابيث احتفلت مؤخرًا بالعرض الخاص لفيلمها الرعب الجديد The Invisible Man، من إخراج وتأليف لي وينيل وهو العمل مقتبس من رواية المؤلف H.G. Wells.، وذلك في المسرح الصيني بلوس أنجلوس.

Advertisements

فيلم The Invisible Man من بطولة إليزابيث موس، أوليفر جاكسون كوهين، ألديس هودج، ستورم ريد، هارييت داير، أمالي جولدن، سام سميث، بنديكت هاردي، زارا مايكلز، أنتوني براندون وونج، بيانكا بومبونيو.

يدور فيلم الرعب الجديد حول سيسيليا، التي تتلقى خبر انتحار حبيبها السابق، ومن بعدها بدأت في إعادة بناء حياتها للأفضل، ومع ذلك، فإن شعورها بالواقع موضع تساؤل عندما تبدأ في الشك في أن حبيبها المتوفى لم يمت بالفعل، وذلك بسبب بعض الأحداث الغامضة، التي لا تجد لها تفسير.