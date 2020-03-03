شكرا لقرائتكم خبر عن "اكتساح فى الوطن العربى".. أول تعليق لـ"عمر كمال" بعد نجاح عود البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أغنية "عود البطل" لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، في تجاوز حاجز المليون و 600 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة من بث الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما احتلت الترند منذ طرحها حتى الآن.

واحتفل المطرب عمر كمال عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك بتصدر الترند في عدد من الدول العربية، قائلاً :"اكتساح فى الوطن العربى".



الصفحة الرسمية للمطرب عمر كمال

وأشار، أن الأغنية احتلت الترند الأول في مصر والأردن وليبيا، والمرتبة الثانية في كل من الإمارات وقطر، والمرتبة الرابعة في لبنان والسادسة في السعودية والسابعة في تونس، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بساعات.

وكان طرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، رسميًا، أغنية "عود البطل"، على موقع يوتيوب، ولاقى المهرجان الجديد رواجًا كبيرًا بين الجمهور حيث تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا، وهى مهرجان من توزيع إسلام ساسو.

وكانت قد سُرّبت أغنية "عود البطل" قبل طرحها بساعات، ما أحدثت ضجة على مواقع السوشيال ميديا، حيث تصدرت قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، واستغل رواد الموقع الأغنية للتعبير عن انتشارها بشكل كبير، خصوصا بعد قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بمنع مطربى المهرجات من الغناء فى الكافيهات والفنادق خلال الفترة الأخيرة، بعد أزمة مهرجان بنت الجيران.

يشار إلى أن حسن شاكوش وعمر كمال، كانا قد حققا شهرة كبيرة بأغنية "بنت الجيران" التى استطاعت حصد 150 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن بعد 3 أشهر فقط من طرحها.

Advertisements