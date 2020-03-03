فن ومشاهير

شاهد.. أناقة نيللى كريم فى أحدث صور لها.. وتصور 100 وش لمدة 20 ساعة يومياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة نيللى كريم لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور المشاهير خالد فضة ، وظهرت نيللى بشكل مبهر ومميز، خاصة الفستان الذى ارتدته بلون الذهب، كذلك قصة الشعر وطريقة التصوير،  وحصدت نيللى إشادات كبيرة فور الكشف عن الصور الجديدة فى 10 صور ، التي أفرجت عنها أثناء تصوير مسلسلها "100 وش" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى .

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 وفى سياق آخر كُرمت نيللى كريم موخراً من مهرجان أسوان لسينما المرأة في نسخته الرابعة، حيث حصلت على جائزة تقديريه عن مجمل أعمالها، وعبرت عن سعادتها بذلك التكريم، خاصة أن نيللى تعد من نجمات الصفوف الأول وتتمتع بعشبية كبيرة بين الجمهور.

وتصور حالياً نيللى كريم مسلسلها الجديد" 100 وش" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، حيث كان من المفترض أن يعرض المسلسل في العام الماضى، إلا أنه تأجل لعرضه لضيق الوقت .

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وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد 3 سنوات من الغياب، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، إياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها.

 

وكان أول تعاون بين كاملة أبو ذكرى ونيللى كريم فى فيلم "واحد صفر" تأليف مريم نعوم عام 2009 وشارك فى بطولته زينة وإلهام شاهين وأحمد الفيشاوى وانتصار ولطفى لبيب، والعمل الثانى مسلسل "ذات" أول بطولات نيللى كريم فى الدراما، و"سجن النسا" عام 2014 وشارك فى بطولته روبى ودرة وأحمد داود وريهام حجاج وسولى خطاب ونهى العمروسى وسلوى عثمان وحقق العمل نجاحاً كبيراً.

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