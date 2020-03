شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف امتى.. ليدى جاجا تكشف موعد إطلاق ألبومها الغنائي الجديد Chromatica والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية ليدي جاجا عن موعد إطلاق ألبومها الغنائي الجديد الذي ينتظره الملايين من شتي أنحاء العالم، فقد فاجأت ليدي جاجا البالغة من العمر 33 عاما محبيها وعشاقها، وقررت إطلاق الألبوم الذي يحمل اسم "Chromatica" في 10 أبريل المقبل، وهو الخبر الذي خطف إذهان قطاع كبير من المعنيين بالموسيقي والغناء وأثار حماسهم.

وكانت ليدي جاجا استطاعت أن تحقق نجاحا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن تصدرت هذا الأسبوع قائمة أفضل الأغاني السينجل في إنجلترا وذلك بأغنيتها الجديدة "stupid love" التي أطلقتها مؤخرًا، وأغنية "stupid love" لليدي جاجا هي واحدة من أغنيات ألبومها السادس والذي ستطلقه قريبًا ويحمل اسم Chromatica .

من جهة أخرى استطاع كليب "stupid love" أن يحقق نجاحًا كبيرًا فور إطلاقه، فقد وصلت نسبة مشاهدته علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من 23.5 مليون مشاهدة خلال 5 أيام فقط .

كلمات الأغنية :

[Verse 1]

You're the one that I've been waiting for

Gotta quit this cryin', nobody's gonna

Heal me if I don't open the door

Kinda hard to believe, gotta have faith in me

[Refrain]

Freak out, I freak out, I freak out, I freak out (Look at me)

I get down, I get down, I get down, I get down (Look at me)

Freak out, I freak out, I freak out, I freak out

Advertisements

Look at me now

[Pre-Chorus]

'Cause all I ever wanted was love

Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)

Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)

Hey-ah, hey-ah

All I ever wanted was love

Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)

Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)

Hey-ah, hey-ah, hey-ah (Higher, higher)

[Chorus]

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)