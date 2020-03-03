شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون يواصل تدريباته استعدادًا لدور البطل الخارق في Black Adam والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع النجم العالمي دوين جونسون، لتدريبات قاسية، استعدادًا للدور الجديد الذي سيجسده في عالم الأبطال الخارقين في فيلم Black Adam، المقرر عرضه العام المقبل بدور العرض السينمائي، ونشر جونسون صورة جديدة له من داخل صالة الألعاب الرياضية عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام منذ قليل.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي ينوه فيها ذا روك، عن استعداداته لفيلمه الجديد، حيث سبق وأن نشر بعض الرسوم والأنيمشن الخاصة بشخصية ضمن الأبطال الخارقين القادمة والتي سيجسدها في فيلم Black Adam الذي سيشارك به الأبطال الخارقين لعالم مارفل DC الجديد.

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ويعرض حاليًا في دور العرض لـ "ذا روك" فيلم "Jumanji: The Next Level" الذي اختتم إيراداته في بداية فبراير الماضي، بـ 100 مليون دولار أمريكى، وبذلك تكون إجمالي الإيرادات وصلت إلى 737 مليونًا و445 ألف دولار أمريكى حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 13 ديسمبر من العام الماضى فى دور العرض المختلفة حول العالم، ليكون الفيلم بذلك تخطى تكلفته الإنتاجية بـ 5 أضعاف، حيث بلغت ميزانيته 125 مليون دولار أمريكى.

ومن المقرر أن يعرض لـ دواين جونسون فيلم Jungle Cruise في 2020، وهو من بطولة إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز وغيرهم من النجوم العالمين، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.