شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تكشف عن أمنيتها دخول عالم الغناء: نفسى أقدم أغانى حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة أيتن عامر عن أمنيتها خوض تجربة الغناء، لافتة أنها تتمنى عمل أغاني خاصة بها، مؤكدة أنها كانت ستبدأ مشوارها الفني كمغنية ولكن بعد تقديم أول عمل تمثيلي لها قررت استكمال مشوار التمثيل، كاشفة عن مواهبتها في الغناء، منذ الصغر.



ايتن عامر

ونشرت أيتن صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"وأنا فى المدرسة كان عندى مدرسة موسيقى اسمها مس/ سمر اثرت فيا بشكل كبير علمتنى العزف على كل الآلات الموسيقية وأولها كان الاوكورديون مع إنه كان اكبر منى اصلا.. كنت وقتها فى تالتة ابتدائي وكنت بمشي طابور المدرسة كله وكنت كل يوم انا اللى بعزف النشيد الوطني وموسيقى التمارين ولما كان حد من الشباب بتوع الدرامز كان بيغيب او بيتأخر كانت مس سمر بتمسك الاوكورديون و انا كنت بستلم الدرامز".

وتابعت: "دة غير انى كنت بطلة حفلات المدرسة من أول فقرة الشعر الفرنساوى لحد استعراض الحب نادانى لحكيم.. حببتنى فى الغنا جدا لدرجة ان كنت فعلا حلمى أكون مطربة واعمل اغانى حلوة وفعلا لما كبرت وقبل ما امثل مضيت مع شركة انتاج اغانى ونفذت أغنيتين بس قبل ما ننزلهم كنت ابتديت تمثيل وحسّيت انى موهبتك كممثلة اكبر كتير من الغنا والحمد لله نجحت، بس دلوقتى فى حاجة جوايا مش قادرة اخبيها اكتر من كدة ( انا نفسي اعمل اغانى حلوة ) ومش قادرة تنفذ الخطوة دى بصراحة".