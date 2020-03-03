شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: عبد الحليم كان بيغير منى ومفيد فوزى هاجمنى باستمرار بلا سبب..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم حسين فهمى فى ندوته بـ"الخليج 365" أن العندليب الراحل عبد الحليم حافظ كان يغار منه فى بداياته الفنية بسبب المعجبات، موضحاً:"تعرضت لهجوم قاسٍ من الصحافة فى بداياتى على الرغم من تحقيق الأفلام التى شاركت فيها أرباحاً كبيرة فى ذلك الوقت، إلا أنه دائماً ما كنت أجد انتقادات كبيرة طوال الوقت وبشكل متواصل".

وأشار فهمى أن على رأس الصحفيين الكبار الذين كانوا يهاجمونه، مفيد فوزي، حيث قال :"استاذ مفيد ربنا يديله الصحه استلمني في مجله روز اليوسف، حيث كان له مقال بعنوان "سماعي"، وكتب عنى "حسين فهمي يوم بارد في سماء ممطرة"، ووقتها ظللت أسبوعا كاملا أحاول فهم ما يريد قوله، مضيفا:" وبعد كدة الأسبوع اللي بعديه يستلمني مثلا ويكتب يقول "حسين فهمي تلاجة 16 قدم بفريزر عريض".

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وتابع حسين فهمى أن كمال الملاخ أيضاً كان دائم الهجوم عليه وقال:"الملاخ استلمني هو كمان وكان يكتب "حسين فهمي أزرق العينين" وكأن أزرق العينين دا عيب خلقي، و:كل هذا حدث رغم أنه في مدينة السينما كانوا يقولون لى أنت رفعت الميزانيات بتاعة الأفلام لأن الأفلام أبتدت تكسب"..

واستطرد فهمى:"الأستاذ وحيد فريد الذي أعتبره أستاذى، اشتكيت له من هجوم الصحافة الشديد والغير مبررعلىّ، ففسر لى فريد الموقف قائلا "هو أنت فاكر عبد الحليم حافظ هيسيبك في حالك" فقلت له ايه علاقة عبد الحليم بي، فرد "لما البنت تشيل صورة عبد الحليم حافظ من تحت المخدة وتحط صورتك لازم عبد الحليم حافظ ما يعرفش ينام" .

وأكد حسين فهمى أن يوسف بيه وهبي كان صديقه وأنه ذهب له فى استوديو نحاس وشكى له مما يحدث له فرد يوسف وهبى عليه قائلاً:"مبروك..فقلت له الصحافة بتهاجمني قال لي عشان كدا أنا بقلك مبروك وبعدين حصلت على جائزة أحسن ممثل عن فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي".