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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام ...ديمي لوفاتو تطلق أغنيتها السينجل الجديدة I LOVE YOU والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظرعشاق و محبي النجمة العالمية ديمي لوفاتو إطلاقها لأعمال فنية جديدة ، و خاصة أن لوفاتو البالغة من العمر ( 27 عاما ) أذهلت العالم خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات بمباراة " super bowl " التي إقيمت بداية فبراير الماضي .
ديمي لوفاتو
فاجأت النجمة العالمية ديمي لوفاتو مرتادي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام " و التي تضم أكثر من 78.2 مليون شخص بإعلانها موعد إطلاق أغنيتها السينجل الجديدة، فنشرت لوفاتو الصورة للترويجية للأغنية والتي ظهرت بها وهي ترتدي ملابس جمعت اللونين الأبيض و الأحمر، و حصدت الصورة أكثر من 1.3 مليون LIKES خلال 14 ساعة فقط .
و أغنية ديمي لوفاتو الجديدة تحمل اسم " I LOVE YOU " ومن المقررأن تطلق الأغنية يوم الجمعة المقبلة .
يذكرأن ديمي لوفاتو التي بدأت مسيرتها الفنية في 2002 قدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : " confident " و " heart attack " و " stone cold " و " sorry not sorry " و " cool for the summer " ، و غيرهم .
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