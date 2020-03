شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام ...ديمي لوفاتو تطلق أغنيتها السينجل الجديدة I LOVE YOU والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظرعشاق و محبي النجمة العالمية ديمي لوفاتو إطلاقها لأعمال فنية جديدة ، و خاصة أن لوفاتو البالغة من العمر ( 27 عاما ) أذهلت العالم خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات بمباراة " super bowl " التي إقيمت بداية فبراير الماضي .



ديمي لوفاتو

فاجأت النجمة العالمية ديمي لوفاتو مرتادي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام " و التي تضم أكثر من 78.2 مليون شخص بإعلانها موعد إطلاق أغنيتها السينجل الجديدة، فنشرت لوفاتو الصورة للترويجية للأغنية والتي ظهرت بها وهي ترتدي ملابس جمعت اللونين الأبيض و الأحمر، و حصدت الصورة أكثر من 1.3 مليون LIKES خلال 14 ساعة فقط .

Advertisements

و أغنية ديمي لوفاتو الجديدة تحمل اسم " I LOVE YOU " ومن المقررأن تطلق الأغنية يوم الجمعة المقبلة .

يذكرأن ديمي لوفاتو التي بدأت مسيرتها الفنية في 2002 قدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : " confident " و " heart attack " و " stone cold " و " sorry not sorry " و " cool for the summer " ، و غيرهم .