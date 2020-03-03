شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البرومو الأول لمسلسل "الاختيار" عن قصة الشهيد أحمد منسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجل الأعمال تامر مرسى - رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - عن البرومو الأول لمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة الذى يتناول السيرة الذاتية للشهيد البطل أحمد منسى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث ظهرت فى البرومو مشاهد تفجيرات ومطاردات لعمليات إرهابية، وعلق تامر مرسى على البرومو: مسلسل الاختيار (منسى وعشماوى)

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مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج "سينرجى، وبطولة أمير كرارة فى دور "منسى" وأحمد العوضى بشخصية "الارهابى عشام عشماوى" والفنانة دينا فؤاد واسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله واياد نصار.

وانتهى أمير كرارة من تصوير العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، وانشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر التصوير فى لبنان خلال الفترة المقبلة.