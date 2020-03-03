شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن أرقام قناته الرسمية على يوتيوب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، بأحدث أرقام مشاهدات لقناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تخطت حاجز الـ 2 مليار و500 مليون مشاهدة، ونشر رمضان صورة له عبر حسابه بأنستجرام وكتب "قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت ال ٢مليار و٥٠٠مليون مشاهدة الحمد لله ثقة في الله نجاح".

وطرح رمضان، أغنيته الجديدة "انت جدع" أول أمس، وسرعان ما نجحت في حصد عدد مشاهدات كبير، ليحتل المركز الثاني في تريند منصات السوشيال ميديا واليوتيوب خلفاً لأغنية "عود البطل" لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال التي طرحت أمس.

وظهر رمضان، داخل أحد المطاعم في منطقة إمبابة، والتي تعد الزيارة الثانية له خلال أيام، ونشر مقطع فيديو له من زيارته وهو يأكل الملوخية والحواوشي وسط عدد كبير من جمهوره.

من جانب آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.