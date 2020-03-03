شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى عن حفل زفاف الـ100 عروس: يوم مبهج وكله خير وبركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ليلي علوي، على مشاركة بعض صورها أثناء حضورها حفل زفاف الـ100 عروسة في الصعيد، الذي تنظمه محافظة سوهاج بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وكتبت معلقة "يوم مبهج وكله خير وبركة وبجد كان فيه مجهود فظيع معمول علشان الناس دي تبقى مبسوطة وراضية، وتيسير زواج 100 عروسة وجهازهن من صندوق تحيا مصر، ربنا يسعدهم ويهنيهم، وبشكر مصر الخير والأورمان وكل اللي ساهموا في يوم إيجابي وجميل لمصر ولأهل سوهاج الطيبين اللي أنا قضيت معاهم يوم من عمري مش ممكن أنساه، شكراً على التنظيم والأمن والاستقبال، وأهل سوهاج الطيبين اللي كان نفسي اقعد معاهم أكتر❤️ #صندوق_تحيا_مصر".

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمها الصندوق بالمحافظة لافتتاح عدد من مشروعات التنموية بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، الدكتورة سحر نصر الرئيس السابق للجنة التنفيذية للصندوق، الدكتور على جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، والفنانة ليلى علوى، الفنان هانى رمزى، الفنانة لبلبة، الفنانة هيدى كرم، الإعلامية منى عبد الغنى، الإعلامية دعاء فاروق والإعلامية جاسمين طه زكى.

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ويستمر معرض مبادرة "دكان الفرحة" لمدة 4 أيام والتى وفّرها من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردى ومصنعى الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب والأسرالأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.

من جانبه قال القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الهدف من معارض مبادرة دكان الفرحة هو دعم الطلاب المستهدفين وإدخال روح البهجة بينهم، لاسيما أنه تمت مراعاة الجانب المعنوى للمستحقين بحيث يتم إتاحة الملابس ليختار منها كل طالب 3 قطع من الملابس الجديدة مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور لأيتام وجمعيات رعاية أبناء السجينات.