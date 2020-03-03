شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تلغى حدث إطلاق منصتها Disney Plus فى أوروبا بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شركة ديزنى، حدث إطلاق منصتها الأوروبية فى المملكة المتحدة، حيث كان مقررًا إطلاق منصة Disney Plus بسبب خدماتها المتدفقة ديزنى بلس، وذلك على خلفية إلغاء عدد من وسائل الإعلام حضورها وسط مخاوف متزايدة من احتمال السفر دوليًا بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وكان من المقرر عقد فعاليات إطلاق ديزنى بلس "Disney Plus"، على مدار يومين، هما يومى الخميس والجمعة، قبل إطلاق الخدمة فى 24 مارس 2020، وقالت ديزنى، إنها ستنظم بدلاً من ذلك مؤتمرًا صحفيًا تنفيذيًا لشركة ديزنى بلس "Disney Plus"، عبر البث الشبكى للأسبوع المقبل.



Disney Plus

وقال بيان لشركة ديزنى، "نحن نقدر تفهمكم أن هذا القرار قد اتخذ نتيجة لوفرة من الحذر ومصالح الجميع"، ولك وفقًا لما نقله موقع "variety"، اليوم الثلاثاء.

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وديزنى، ليست المؤسسة العالمية الأولى التى تلغى مشاركتها أو تنظيمها لأحداث جماهيرية، فقد سبقتها شركة فيس بوك، حيث قرر موقع فيس بوك الانسحاب من حضور مهرجان SXSW الصاخب فى أوستن بتكساس، بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا المتنامى، وقال متحدث باسم فيس بوك لموقع Business Insider: "بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، لن تشارك شركتنا والموظفون فى SXSW هذا العام."

ويمثل انسحاب فيس بوك من SXSW ضربة كبيرة لمهرجان التكنولوجيا والثقافة، والذى أعلن تويتر أيضًا الامتناع عن حضوره هذا العام، وفى وقت سابق من يوم الاثنين، وقالت إدارة SXSW إن الحدث لا يزال مستمراً، وأنه تعمل عن كثب يوميًا مع الوكالات المحلية والاتحادية للتخطيط لحدث آمن".

ويشار إلى أن فيس بوك، كان قد ألغى مؤخرًا مؤتمر F8 للمطورين الذى كان من المقرر عقده فى مايو، وكان من المقرر أن يكون أكبر حدث له خلال العام، ككا قال أيضًا أن إنتاج سماعة الواقع الافتراضى Oculus Quest قد تأثر بتفشى فيروس كورونا، وأعلن فيس بوك، أمس الاثنين، عن منع الموظفين من جلب الضيوف إلى العمل وتقليص المقابلات الوظيفية فى الموقع مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا.