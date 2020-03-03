شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: اشكر ربك على كل شيء حلو أو وحش وادعيله و أكيد ربك هايستجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أحمد زاهر تصوير مسلسل "البرنس"، الذى سيعرض في رمضان المقبل، ويتعاون فيه زاهر مع النجم محمد رمضان، والمخرج محمد سامى، حيث نشر زاهر مجموعة من الصور عبر حسابه على إنتسجرام، وعلق عليها: "أشكر ربك على كل شيء حلو أو وحش وادعيله وأكيد ربك هايستجيب".

وتفاعل فنانون مع صور أحمد زاهر، حيث علقت روجينا قائلة: "توحة"، بينما علقت زوجته هدى زاهر قائلة "ألف حمد وألف شكر على كل حال وأيه حال"



أحمد زاهر على انستجرام

أحمد زاهر قدم آخر أعماله في مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وقدم شخصية المحامى العقر "جمال لبه" ونال إشادات كبيرة من خلال الشخصية، وشارك فى بطولته صفاء الطوخى، كريم عفيفى، ريم سامكى، مى عمر، هادى الجيار، ومحمد ممدوح، وآخرون، إخراج محمد سامى .

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احمد زاهر

مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.