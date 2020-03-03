شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن ميكايلا ابنة ستيفن سبيلبرج والمحاكمة فى 9 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم " ميكايلا " ابنة المخرج العالمي ستيفن سبيبرج المواقع العالمية بعد أن تم القبض عليها يوم الجمعة الماضي بعد حادث عنف منزلي مزعوم ضد خطيبها Chuck Pankow حيث قضي الثنائي سهرة في أحد المطاعم في ناشفيل، وكانت ميكايلا قد شربت الكثير من الخمور ثم عادوا للمنزل في الرابعة صباحا ، ووفقا لوثائق المحكمة من مقاطعة ديفيدسون ، أن ميكايلا ارتكبت جريمة جنحة ضد خطيبها ، و قد تم حجزها في وقت مبكر من صباح يوم السبت ، وذلك وفقا لتقارير:" WKRN-TV " لكن تم الإفراج عنها بكفالة بقيمة 1000 دولار أمريكي.

من المقرر أن تخضع ابنة المخرج السينمائي الشهير للمحاكمة في المحكمة مرة أخرى في 9 مارس الجارى، بعد خمسة أيام فقط من عيد ميلادها الرابع والعشرين .

Advertisements

يذكر أن القي القبض علي ابنه المخرج العالمي ستيفن سبيلبيرج و التي تدعي ميكايلا و هي مثلة أفلام اباحية ، و جاء القبض عليها بسبب العنف المنزلي في ناشفيل بولاية تينيسي بعد ساعات من الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والعشرين ، و هو الخبر الذي تم تداوله بكثافة عبر المواقع العالمية المختلفة و من أبرزهم " دايلي ستار " و " ميد أي" و غيرهم .

ميكايلا التي تحولت إلى إنتاج و تقديم محتويات خاصو بالبالغين ، تم اعتقالها واحتجازها في احدي مراكز الاعتقال ، وفقا لتقرير نشره موقع " رادار أونلاين " ، فقد ألقي القبض عليها فجرا بالتوقيت المحلي ونُقل إلى مركز الاحتجاز بعد فترة قصيرة ، و ما اثار الكثير من الجدل أن التقارير لم تكشف عن تفاصيل الكاملة للواقعة التي تسببت في القاء القبض عليها .