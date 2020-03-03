فيديو| أحمد سعد يدعو لشقيقه في الحرم: "تستاهل تبقى أحسن من بيومي فؤاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد سعد مقطع فيديو له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، طالبا من جمهوره الدعاء لشقيقه الفنان عمرو سعد.

وظهر أحمد سعد في الفيديو بملابس الإحرام داخل الحرم المكي، وقال: "يا رب يا عمرو سعد، يرزقك ويكرمك ويزيدك من حب الناس ومن النجاح، لأنك بجد تستاهل تبقى أحسن من بيومي فؤاد".

وعلق أحمد سعد على الفيديو: "ادعوا معايا لأخويا عمرو سعد".

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد في الفترة الأخيرة فيديو كليب أغنية "مامي كوسا" التي طرحت عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، من إخراج أحمد القيعي، وهى من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي، وألحان أحمد سعد، وإسلام كنكة، وخالد عصام الدين، وتوزيع حسن الشافعي.