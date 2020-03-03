محمد رمضان مع طفل على كرسي متحرك: "نورني في تصوير البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع طفل سوري، يجلس على كرسى متحرك، عبر حسابه على "إنستجرام".
وعلق رمضان على الصورة: "واحد من الجمهور السوري، أخوتنا الغاليين نورني في تصوير مسلسل رمضان القادم، البرنس، رمضان يجمعنا".
ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير أحداث مسلسل البرنس، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامي.
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