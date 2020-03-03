محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة جديدة لها. وعلقت رانيا يوسف على الصورة: " الشيطان يعمل بجد، لكن رانيا يوسف تعمل بجهد أكثر منه". وُعرض لرانيا يوسف مسلسل "مملكة إبليس"، من بطولتها إلى جانب غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف: "أعمل أكثر من الشيطان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.