فيديو| "المنسي يعلم ابنه.. والعشماوي ببدلة الجيش".. طرح برومو "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت شركة سينرجي، الشركة المنتجة لمسلسل "الاختيار"، اليوم، البرومو الأول للعمل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلق الحساب الرسمي على البرومو: "الاختيار، 2020، عن أحداث حقيقية".

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وظهر أحمد كرارة "المنسي" وهو يعلم ابنه حدود مصر، وطمع الأعداء في الاستيلاء على سيناء، بينما يظهر أحمد العوضي "العشماوي" وهو ببدلة الجيش.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي فى سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، وعلى الجانب الآخر يرصد جانبا من حياة الإرهابي المحكوم عليه بالإعدام هشام العشماوي.

المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيترميمي في رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجي".