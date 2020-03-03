تراند اليوم : بدأ بالدفع وانتهي بالركوع.. معجب يضع هيفاء وهبي في موقف محرج على المسرح



تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث أظهر أحد معجبيها وهو يقوم بدفعها من يدها خلال غنائها على المسرح عندما حاولت الاقتراب من الجمهور، إلا أن أحد أفراد الأمن تدخل صاعدا على المسرح للاطمئنان على هيفاء وهبي ومواجهة أي طارئ.

واتضح للفنانة هيفاء وهبي أن المعجب الشاب يريد التعبير عن محبته لها، فسمحت له بالصعود على المسرح وسط أعين الأمن، كي تلبي له مطلبه، وفور صعوده قام باحتضانها وكان لافتا أنها تحاول الابتعاد عنه لتماديه في تعبيره عن محبته.

وحاولت هيفاء وهبي فتح حديث معه فسألته عن اسمه، فلم يجب فقالت له: نسيت اسمك؟، ثم ركع على ركبتيه أمامها، على طريقة العشاق وقدم لها وردة حمراء، فشكرته وطلبت منه مغادرة المسرح برفق لكنه كان مصمما على قول شيء فأخذ منها المايك لكن الأمن لم يسمح له بالحديث محاولين إبعاده عن المسرح بطريقة جيدة.