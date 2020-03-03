تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة: “أنا مجتهدة أكثر من الشيطان”

مازحت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جماهيرها عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”، حيث نشرت صورة وعلقت عليها بطريقتها غير التقليدية واللافتة للانتباة.



وظهرت في الصورة بالملابس ذاتها، ولكنها ارتدت جاكيت أسود، لتظهر في ستايل “سمي فورمال”، ولكنه بسيط وراقي، وتناسب مع الطقس الذي مازال يميل إلى البرودة.



وظهرت رانيا في الصورة التي نشرتها أثناء خروجها من إحدى المناسبات، وعلقت عليها قائلًة: “لو الشيطان كان مجتهد.. رانيا يوسف مجتهدة أكتر”.

وكانت رانيا في وقت سابق، نشرت فيديو من اليوم ذاته، وهي ترقص على أغنية “Happy”، وترتسم على وجهها علامات السعادة، وأطلت في الفيديو بتورة قصيرة، وبلوزة بيضاء مفتوحة الصدر، وأسدلت شعرها على كتفيها، واعتمدت على المكياج الهادئ الذي أبرز ملامحها.