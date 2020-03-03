صور.. درة تتألق بـالأبيض والأسود

نشرت الفنانة درة مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت "درة" على الصور:" الحب لا يحتاج إلى الكمال. يجب أن يكون صحيحًا فقط ".

ظهرت "درة" باطلالة جذابة، وارتدت فستان طويل يحمل اللون الأبيض، حيث ظهرت فى

كامل أناقتها، بينما أنهال جمهورها بالتعليقات وأثنى على إطلالتها الرائعة.

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وكان آخر ظهور لدرة في دراما رمضان بمسلسل "نسر الصعيد" مع الفنان محمد رمضان، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته وفاء عامر، وسيد رجب،

ودينا، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض، ومحمد عز، باسل الزارو، ومها أبو عوف، وصبرى عبد المنعم، وعماد زيادة، ويوسف عثمان، ومؤمن نور، وهاجر أحمد، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وهاجر عفيفى.

يذكر ان اخر اعمال الفنانة التونيسية درة، فيلم "يوم وليلة"، وشاركها العمل كلاً من:" خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل "، الفيلم من اخراج: ايمن مكرم، وتأليف: يحيى فكري.