فيلم "اركب التريند" أولى أعمال "الشاهد" السينمائية قريبا

يخوض رجل الاعمال احمد الشاهد من خلال شركته "الشاهد للإنتاج الفني" أولى أعماله السينمائية، بعد أن وقع اختياره على سيناريو فيلم اركب التريند.

وصرح "الشاهد" ان هدفه إنتاج مجموعة من الأعمال الفنية الهادفة والتى تتناسب مع قيم وتقاليد المجتمع، وهذا ما وجده فى

هذا العمل الذى يتناول بطريقة البلاك كومك هوس السوشيال وتأثيره على مجريات الحياة.

والفيلم قصة واخراج محمد جمال الحدينى، مدير التصوير احمد عبد المنعم، منتج فني شعيب ياسين.

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وأوضح المخرج محمد جمال، انه سوف ينتهى

من التصوير فى خلال 3 أسابيع، وانه استعان بمخرج الجرافيك ميديا، حيث يحتوى الفيلم على العديد من المؤثرات البصرية التى تتناسب مع موضوع الفيلم.

يذكر أن الفيلم من بطولة الفنان مصطفى ابو سريع، مروة عبد المنعم، طاهر ابو ليلة، أحمد سلطان، نور الكاديكي، وسيشارك في الفيلم شخصيات عدة من أبطال السوشيال ميديا وسيكون ظهورهم مفاجأة للجمهور.