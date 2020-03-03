نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
و علقت "يوسف" على الصورة:"الشيطان يعمل بجد ، لكن رانيا يوسف تعمل بجهد أكبر".
وظهرت في الصورة وهي مرتدية فستانا يجمع بين اللونين الأبيض والأسود وفوقه جاكت من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.
جدير بالذكر انه يعرض حالياً في دور العرض السينمائية، للفنانة "رانيا يوسف"، فيلم "صندوق الدنيا"، والذي تجسد خلاله شخصية فاطمة، التي ترغب في تحقيق حلمها بالزواج، ويشاركها البطولة كلاً من خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف وإخراج عماد البهات.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف لـ جمهورها: أنا بجتهد أكثر من الشيطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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