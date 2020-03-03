حفل غنائي ضخم في مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية

يحيى باند ريفروود حفلًا غنائيًا ضخمًا في مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم السبت الموافق 21 من شهر مارس الجاري، على مسرح القاعة الكبرى. ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساًء، بسعر تذكرة 30 جنيهًا. Advertisements يذكر أن باند ريفروود طرح سابقًا ألبوما بعنوان Fairytale، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها: Believing، Poisoned love، Nightfall Overture، Marionette، Queen of the night، Lost In Nature، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

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