شاكوش يطيح بـ محمد رمضان بـ "عود البطل" على يوتيوب

طرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش و عمر كمال أغنية جديدة مساء، أمس، الاثنين بعنوان "عود البطل"، وذلك عبر القناة الرسمية لـشاكوش على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًّا "يوتيوب".
حصلت أغنية "عود البطل" منذ طرحها على نسبة مشاهدة عاليه تقترب من 2 مليون مشاهدة، كما تصدَّروا التريند رقم واحد.
وكان محمد رمضان قد تصدر تريند رقم واحد أمس بكليب "انت جدع"، وحصدت 2 مليون مشاهدة، ولكن جاءت أغنية "عود البطل" لـشاكوش، وطاحت بها جعلتها تتراجع إلى المرتبة الثانية .
يذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قررَّ مؤخرًا، إعادة النظر في كافة تصاريح الغناءالتي تم منحها لمطربي المهرجانات بعدما لم تلتزم مجموعة كبيرة منهم بالاتفاقات والشروط التي وضعتها النقابة من أجل تقديم فن راق ومميز يليق باسم الفن.
وقال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائى ولا رجعة فيها، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذى قيل فى حفلة استاد القاهرة.
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