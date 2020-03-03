صور.. تفاصيل ندوة نضال الشافعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

استضافت اليوم كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الفنان نضال الشافعي، وذلك ضمن فعاليات الندوة الأسبوعية.

وبدأت فعاليات ندوة الأداء التمثيلي للممثل الشامل، بعرض فيديو لأهم المحطات والأعمال الفنية، في المسيرة الفنية للفنان نضال الشافعي.

وتوجه بعدها الفنان نضال الشافعي بالشكر إلى إدارة الكلية لعرض الفيديو، معبرًا عن شدة سعادته بهذة الندوة، مؤكدًا أن طلاب الأكاديمية وجه مشرف لشباب المستقبل.

وتحدث نضال في بداية الندوة عن أهمية مسرحية الملك لير، كما حث الطلاب على حضورها.

وكشف نضال عن انطلاقته الفنية، قائلًا: بدايتي الفنية انطلقت منذ ست كوم تامر وشوقية، أيضا فيلم الديلر، ثم توجه بالشكر إلى النجم أحمد السقا.

وشرح الفنان نضال الشافعي، الرفق بين السينما والمسلسلات، قائلًا: السينما تهتم بالتفاصيل الصغيرة، اما عن المسلسلات التلفزيونية فوصفها بكونها الانتشار الرهيب، حيث ان المسلسلات تدخل جميع البيوت المصرية، فهي التي تصنع شهرة الفنان.

وكشف الفنان نضال الشافعي من خلال الندوة عن أحداث فيلم خان تيولا، مؤكدا ان الفيلم يتناول قصة جديدة لم تتناول من قبل، حيث تدور أحداثه في إطار رعب شيق، وهو بطولة كل من وفاء عامر، ومحمود البزاوي وأحمد كمال.

وكشف الشافعي أيضًا عن نشأته الفنية، والتي جاءت بداية من المسرح، وصرح بأنه أصبح يخاف من خوض التجارب المسرحية، مؤكدا أن المسرحيات حاليًا في حالة رقود، وذلك لتطور الإمكانيات السينما والمسلسلات الدرامية، والتي أصبح الإقبال عليهما كبيرًا جدًا أكثر من المسرح.

وأوضح نضال أن مسرح شو انتج مسرحية كينج لير، والتي اعادة الجمهور للمسرح مرة اخرى، مؤكدا ان المخرج مجدي الهواري، والنجم الكبير يحيى الفخراني استطاعوا ان يعيدوا المسرح مرة اخرى لمكانته.

وأعرب نضال عن شدة سعادته لوقوفه امام النجم الكبير يحيى الفخراني، في مسرحية الملك لير، حيث أوضح أنه سعيد جدًا أنه عاد إلى المسرح من خلالها.

ثم قدم الفنان نضال الشافعي بعض النصائح لطلاب الاكاديمية، قائلًا: يجب عليكم جميعًا أن تعرفوا أهمية المشاهد على التاثير في الأعمال الفني، موضحًا أن قبول أدوار معينة، أو سيناريوهات، لدى الشباب عليه عبئ كبير في اختيار الأدوار وتوعها للفنان.

كما أوضح نضال عن أهمية دور الأسرة في توجيه الابن أو الابنة على اختيار الأفلام والمسلسلات التي يشاهدونها، وذلك لأن الاعمال الفنية تهتم بالإيرادات ، مؤكدًا بأن دعم المشاهد إلى فئة معينة من الأعمال الفنية، هي التي تجعل المنتج والمخرج يوجهون السيناريوهات ونجوم الفن إلى هذة الفئة المطلوبة.

ومن ناحية آخرى أشار الفنان نضال الشافعي عن شدة سعادته بالعمل مع النجوم الفن الكبار مثل عادل إمام، والدكتور يحيى الفخراني، وذلك لأنهم يهتمون بالعمل الفني بشكل كبير، قائلًا: النجوم الكبار يهتمون بشدة تفاصيل العمل، حيث يصلون إلى لوكيشن التصوير قبل موعد

التصوير بساعة أو ساعتين، ودائمًا يهتمون بالسيناريو بالإضافة إلى حرصهم على نطق اللغة العربية بشكل الصحيح، كما يهتمون بأدق التفاصيل من علامات الوجه، إلى حركة الأيد والقول والملابس.

وأوضح نضال عن مشاركة الشباب في الأعمال الفنية، إضافة له، قائلًا: العمل مع الشباب يعطي طاقة مذهلة، كما أن أعمالهم تمتاز بالتجديد، والإلهام.

وأشاد الفنان نضال الشافعي بقرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر في أغاني المهرجانات، وعلق عليه نضال قائلًا: فن المهرجانات يجب أن يكون شعبة مصنفة لوحده، كما يجب وضع قوانين لمطربي المهرجانات من ناحية الكلمات والشكل العام لغناء على المسرح مهرجان، مضيفًا بأن هناك بعض الملحوظات التي يجب أن يتبعها مطربي المهرجانات.

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وتمنى الفنان نضال أن يشارك في عمل فني تاريخي، موضحًا على أهمية الأعمال الفنية التاريخية، والتي تعمل على تثقيف المجتمع وخاصة لدى الشباب.

ومن ناحية آخرى تمنى نضال أيضًا أن يشارك مع النجم أحمد حلمي في عمل فني، مشيدًا بمهارت حلمي الفنية الكبيرة.

واختتم الفنان نضال الشافعي كلامه، بتوجيه الطلاب وحثهم على دعم العمل الفني الجيد، وعدم دعم الفن الرديئ، وذلك لأن المشاهدين وخاصة من الشباب، هم من يوجهوا المنتجين إلى فكرة العمل، وذلك لأن المنتجين يهتمون بالإيرادات، موضحًا بأن دعم الأعمال الغير لائقة والأعمال المسيئة، تهدم الفن.

وبعد أن انتهى الفنان نضال الشافعي كلامه، قدم بعض طلاب الكلية اللغة والإعلام مواهبتهم في التمثيل او الغناء، والتي تفاعل معاها الفنان نضال الشافعي بشكل كبير.

وفي ختام الندوة قدمت إدارة كلية اللغة والإعلام إلى إهداء وتسليم درع الأكاديمية للفنان نضال الشافعي، وذلك وسط تصفيق حاد من الطلاب.

يذكر أن الندوة نظمت من قبل إدارة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت إشراف عميدة الكلية الدكتورة عزة هيكل، ووكيل الكلية الدكتور محمد نادر.