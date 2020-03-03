نورهان تقود العمل الفني والمسرحي بالجامعة البريطانية

انضمت الفنانة نورهان لأسرة الجامعة البريطانية في مصر، في إطار حرص الجامعة على تحقيق المزيد من الترابط بين العلم والموهبة، والارتقاء بطلابها، علميًا وبحثيًا وثقافيًا وفنيًا.



جاء اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة، واكتشاف وتنمية المواهب والغنائية والموسيقية، وتقديم أعمال درامية مسرحية احترافية وإبداعية، باللغة الإنجليزية، يقوم ببطولتها طلاب وطالبات الجامعة، مستوحاة من الثقافات العالمية المختلفة.

كما تتضمن الأعمال الإشراف على الورش الفنية، وتدريب الطلاب بمعاونة متخصصين للارتقاء بالمواهب؛ تمهيدًا لصناعة نجوم جدد.

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تعد الفنانة نورهان موهبة كبيرة، محبوبة لدي الجماهير، فهي صاحبة حضور جذاب، وأداء مميز، ومن أعمالها الفنية، سوق العصر، عائلة الحاج متولي، علامة استفهام، قمر هادي، نصيبي وقسمتك، حدوتة، ابن حلال، ألف ليلة و ليلة، حالة عشق.



كما حصلت على شهادة عالمية متخصصة في تدريس المسرح من سويسرا، وكذلك شهادات تدريس معتمدة من الجامعة الأمريكية، وحصدت العديد من الجوائز كمخرجة، في المهرجانات، آخرها المهرجان القومي للمسرح لسنة ٢٠١٩.



أعرب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد حمد، عن سعادته بهذا التعاون، والذي يأتي تأكيدًا على حرص الجامعة على التعليم المتميز، والبحث العلمي المتقدم، وكذلك بناء الشخصية، وتدعيم الموهبة، وترسيخ الفنون.



كما أعربت الفنانة نورهان عن سعادتها بهذا التعاون، مشيدةً بالجامعة البريطانية، وريادتها علمياً ومعرفيًا، فهي جامعة متكاملة، مؤكدةً أنها شعرت بالفخر والانبهار، لما تجولت في جنباتها؛ إذ تضم أحدث الإنشاءات والتقنيات، وأعظم القامات العلمية والفكرية والثقافية، وأعضاء هيئات التدريس، ومؤسسها محمد فريد خميس، نموذج نتشرف به جميعًا، محليًا وعالميًا، لدوره الرائع والرائد في التعليم والصناعة والعمل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يشهد به الجميع.