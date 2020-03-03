حمو بيكا يصدر "دلقو الخمرة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​حمو بيكا​ اغنيته الجديدة "​دلقو الخمرة​" على قناته الرسمية على يوتيوب، وبدأ الجمهور بتداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اصدار نقابة الفنانين المصريين قرارا يقضي بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

الجدير ذكره ان حمو بيكا تعرض مؤخرا للسخرية من قبل المتابعين، بعد نشره عبر صفحته الخاصة منشوراً من الدعوى القضائية المرفوعة على وزارة الثقافة ونقابة التشكيليين، وعلق عليه قائلاً: "شكراً لقبول دعوة أمام مجلس الدولة لمؤدين المهرجان.. بس يا رب تتم والقرار يتلغي وتحددو الخط اللي إحنا نمشي عليه وإحنا معاكو.. شكرا مجلس الدولة".

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