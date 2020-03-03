آخر تطورات قضية حسام حبيب وهل سيدخل السجن فعلاً؟

ميرنا وليد - بيروت - أعلن ​حسام لطفي​ محامي الفنانين ​شيرين عبد الوهاب​ وزوجها ​حسام حبيب​ أن موكله حر طليق وذلك لأن حكم الحبس سنة الذي صدر ضده هو حكم ابتدائي في جنحة ضرب، مرفق بها تقرير طبي بكدمة في البطن من قبل المنتج ​ياسر خليل​، مشيراً إلى أنه تم تحديد موعد جلسة الاستئناف يوم 9 إبريل المقبل، مؤكدا أنه سيتم إصدار بيان رسمي يتم فيه كشف ملابسات وتفاصيل ما حدث.

يشار إلى أن المحكمة الناظرة في قضية حسام حبيب والمنتج ياسر خليل هي محكمة الجنح، ولو كان هناك إشهار لسلاح ناري لكانت القضية تحولت إلى محكمة الجنايات وهو لم يحدث، ما يمكن أن يلعب لمصلحة حسام حبيب عند استئناف الحكم.

إشارة إلى أن مشاجرة كانت حصلة بين حبيب وخليل بعدما توجه الأول إليه لمعاتبته على الاتصال بزوجته شيرين عبد الوهاب وطلب منه الابتعاد عنها نهائيا، وتطور النقاش ليتحول إلى شجار بين الطرفين وتبادل للضرب، وتلقى ياسر خليل وفقا للتقرير الطبي المرفق بأوراق الدعوى ضربة في بطنه أحدثت كدمة، وتقدم على إثرها ببلاغ ضد حسام حبيب، ولاحقاً حصل على البراءة لكن محكمة القاهرة الجديدة، قضت بحبس حسام حبيب، لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، في الدعوى رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول.