لطيفة تشوّق الجمهور لـ "كن جميلا"

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الفنانة ​لطيفة التونسية​ الجمهور لأغنيتها الجديدة "​كن جميلا​" من البومها الجديد "أقوى واحدة"، كاشفة عن موعد طرحها وهو يوم غد الأربعاء عند الساعة الخامسة على يوتيوب.

وكتبت لطيفة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كن جميلاً ترى الوچود جميلا استنوا اغنية كن چميلا من البوم أقوى واحدة بكرة الساعة ٥ على قناتي الرسمية على اليوتيوب كلمات الشاعر إيليا ابو ماضي الحان وتوزيع اسلام صبري".

يشار إلى أن الألبوم يضم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

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